Un quartetto d’archi per la Festa della Donna

Per la Giornata Internazionale della Donna la rassegna cardanese “Il Volto Riscoperto della Musica” propone giovedì 8 marzo il concerto del quartetto d’archi “Alea Ensemble“.

Con musiche di Boccherini e Haydn.

LA RASSEGNA

Il Volto Riscoperto della Musica giunge alla tredicesima edizione convincendo gli appassionati e stregando i “profani”. Una rassegna di Musica Barocca che sempre più coinvolge un pubblico che giunge sempre da più lontano per non perdersi le sorprendenti esibizioni in programma negli spazi Cardanesi.

Quest’anno il “Volto riscoperto” è quello di Elisa Pegreffi, violinista del celeberrimo Quartetto Italiano. Di conseguenza la formazione base dell’edizione 2018 non poteva essere che il Quartetto d’Archi.

Giovedì 8 marzo (Festa della Donna), ore 21, in Sala Pertini -Via Verdi 2, Cardano al Campo – ingresso libero e gratuito.