Un sacchetto prende fuoco e lo lancia dal balcone. In fiamme la macchina parcheggiata sotto

Appena ricevuta la chiamata i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore, mentre avevano inviato una pattuglia sul posto, stavano già iniziando a verificare quali potevano essere state le situazioni che avevano determinato l’incendio doloso dell’autovettura di un cittadino del centro Alto Milanese, avvolta dalle fiamme che i Vigili del Fuoco di Legnano stavano spegnendo.

Quando però sono arrivati sul posto hanno accertato che la situazione era paradossale, quasi tragicomica, ma che il danno, seppur gravissimo, sarebbe potuto essere ancora maggiore.

L’auto in strada era completamente distrutta, ma le fiamme che l’avevano avvolta provenivano da del materiale che era stato lanciato dal balconi prospiciente sulla strada, al primo piano.

A concludere la festa dei paradossi è il fatto che tutto sia avvenuto in via dell’Acqua di Cerro Maggiore.

Un uomo 51enne, mentre stava cucinando, nell’effettuare una nuova accensione di un altro fornello ha maldestramente causato l’incendiarsi di un sacchetto che era accanto alla cucina.

Nel tentativo di non danneggiare e non affumicare l’abitazione, ha lanciato il sacchetto fuori sul balcone, dove, per la peggiore delle possibili coincidenze, c’erano altri sacchetti ed una tanichetta in plastica con del liquido infiammabile. Preso dal panico per quello che poteva accadere, l’uomo ha buttato tutto “di sotto”, in strada.

La tanica ha effettivamente preso fuoco ed a farne le spese è stata una Opel Zafira che era parcheggiata proprio sotto il palazzo. A nulla sono valsi i tentativi di chiedere aiuto del colpevole incendiario che è stato poi, comunque, denunciato.