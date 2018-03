Un “supersantos” per raccontare gli anni ’90

Un cortometraggio per raccontare gli anni ’90 e fare la fotografia di un tempo passato. Scritto e ideato da Lorenzo Pallotta e Gabriele Genovese si intitola “Supersantos” e sulla piattaforma Produzioni dal Basso è stata aperta una campagna di raccolta fondi per poterlo realizzare.

La possibilità di partecipare al crowdfunding è aperta a tutti e sarà aperta per altri 19 giorni. Al momento sono stati raccolti più di 500 euro ma l’obiettivo è di arrivare a 2500.

SUPERSANTOS è un cortometraggio, scritto e ideato da Lorenzo Pallotta e Gabriele Genovese. È un racconto dalle linee drammatiche che ripercorre e tenta di ricreare alcune atmosfere legate agli anni ’90. Ci si è proposto di riprodurre in maniera efficace gli elementi caratteristici di quegli anni e il profumo di cambiamento che si avvertiva. Si fa riferimento ad un decennio molto importante che ha abbracciato, infatti, numerose innovazioni tecnologiche, tra cui internet, telefoni cellulari, CD-ROM, Play Station. Tutto questo si è radicalizzato nella struttura cerebrale di una generazione che ora sta muovendo in maniera tenace e travolgente la società. Una vera e propria alterazione sociale, un modo nuovo di muoversi e di apprendere. I creatori e ideatori del cortometraggio si propongono di far vivere con sentimento nostalgico, l’adolescenza dei figli cresciuti tra Walkman e Tamagotchi, Converse e Invicta, Crash Bandicoot e Kick Off. Una delle immagini iconografiche di questi anni è il SUPERSANTOS, che nel progetto sarà il filo conduttore della storia di due fratelli, Michele (12 anni) e Matteo (10 anni). L’obiettivo è tessere le fila dell’ultimo istante di condivisione tra questi due ragazzi, che a modo loro devono superare il loro primo distacco. Michele è costretto a comunicare al fratello più piccolo che dovrà lasciare il paese, per inseguire il proprio sogno: il calcio. La location che fa da cornice a questa breve storia, è la suggestiva Scorrano, frazione abruzzese, in cui si susseguiranno momenti di dinamicità e sospensione.

I produttori del film

Nel 2012 nasce a Milano Fedra Film fondata da Rossella Inglese, Andrea Benjamin Manenti e Lorenzo Pallotta. Dopo il trasferimento a Roma nel 2017, il team si allarga e arriva alla creazione di Limbo Film: nel 2017 si celebra il connubio di queste due realtà. Si è dato vita, infatti, ad una collaborazione artistica costante attraverso la realizzazione di documentari e cortometraggi. I lavori prodotti e realizzati negli ultimi anni sono stati proiettati nei maggiori festival nazionali ed internazionali, come il cortometraggio “Vanilla” di Rossella Inglese, presentato all Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Sic@sic della 31a settimana internazionale della critica.

Attualmente sono impegnati nella fase ultima di lavorazione del cortometraggio “Ossa” del regista Lorenzo Pallotta e nella scrittura del primo lungometraggio della regista Rossella Inglese, distribuiti entrambi da Zen Movie.