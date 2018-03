Un nuovo totem in piazza Monte Grappa

Un nuovo totem informativo in piazza Monte Grappa: è quello che campeggia da alcuni giorni vicino alla torre civica e al parcometro.

Galleria fotografica Totem in piazza Monte Grappa 4 di 6

Ancora da completare (non tutte le pagine sono già operative) ma già funzionante (si può navigare con lo schermo touch) è il primo di una serie di 5 che si potranno trovare in giro per Varese, grazie al contributo del progetto Cultcity di Regione Lombardia.

Le info che è destinato a presentare sono turistiche ed enogastronomiche, ed è prevista una loro versione in inglese.