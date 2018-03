Un varesino in tv alla corte di Bonolis

Lo hanno visto in tv in tantissimi, davanti a Paolo Bonolis e Luca Laurenti alla trasmissione pre-serale “Avanti un altro” su Canale 5, nella puntata andata in onda mercoledì 21 marzo.

Lui è Luciano Casnati, varesino, classe 1961, operaio alla Goglio da 31 anni, sportivo e molto conosciuto nel mondo del ciclismo (collabora con la Società Ciclistica Binda nell’organizzazione della Tre Valli Varesine) e del calcio (è uno degli arbitri di punta nel Csi e in altre federazioni). Appassionato di moto (ha una Bmw) e quiz, appunto.

Il suo “quarto d’ora di celebrità” si è infranto su una domanda calcistica: “Chi indossava la maglia numero 10 agli ultimi Mondiali in Brasile”. La risposta “Baggio” non è stata quella giusta ed è sfumata la possibilità di andare più avanti e puntare un ghiotto bottino. «È stata un’esperienza unica, altro che arbitrare nell’Eccellenza al Csi – commenta scherzando -, la tensione si taglia con la lama di un rasoio, ed essendo il primo ad uscire, penso di essermela cavata benino. Mi sono fermato a 25000 euro, avrei potuto andare avanti ma, sono caduto in piedi: mi ha spodestato una ragazza arrivata dopo di me, che ha dato tre risposte assurde…peccato, ma sono contento, ho vissuto sensazioni bellissime, gente splendida nello staff di Roma, un’esperienza da ripetere e consigliare a chiunque…se si ha il coraggio di andare in tv».