Un weekend per giocare con i mattoncini LEGO

Un fine settimana dedicato ai famosi mattoncini LEGO®. Appuntamento per sabato 17 e domenica 18 marzo, all’area pubblica Monsignor Spezzibottiani (in viale Po) per un appuntamento dedicato a bambini, ragazzi, genitori, nonni e appassionati di ogni età.

L’evento è organizzato dalla Proloco di Lonate Pozzolo e dall’Associazione “Sleghiamo la Fantasia” con la collaborazione dei giovani di Color Town, si propone di dare spazio alla creatività e alla voglia di costruire e divertirsi con tante attività diverse. L’associazione “Sleghiamo la Fantasia” è un’associazione di Promozione Sociale attiva su tutto il territorio italiano (prevalentemente centro e nord) dal 2008, si occupa di promuovere il gioco educativo attraverso gli iconici mattoncini.

L’ingresso è libero e gratuito a tutti ma i minori devono essere accompagnati da un adulti.

All’interno molte sono le aree di interesse :

– Area “Monta & Smonta” – 5/99 anni – con oltre 350 set LEGO, ordinati per grado di difficoltà, da scomporre e ricomporre secondo le istruzioni

– Area “DUPLO” – 0/4 anni – oltre 150 kg di LEGO DUPLO, in uno spazio che consente loro anche di gattonare, sdraiarsi, sedersi, “tuffarsi” grazie ad un soffice e morbido tappeto dove muoversi in libertà e giocare con i genitori

– Per i più giovani appassionati e fantasiosi c’è la possibilità di mettersi in gioco ed esporre le proprie creazioni di fantasia partecipando al Concorso “Slega la Fantasia” – cat. Elementari 6/10 – cat. Medie 11/13

(Regolamento disponibile sulla pagina Facebook: https://it-it.facebook.com/LonateLifestyle/)

– Area EXPO LEGO FAN – una grande esposizione di diorami creati dai AFOL (Adult Fan Of Lego) provenienti da tutta la Lombardia e dal Piemonte, dove bambini e adulti potranno trarre ispirazione e sognare ad occhi aperti

Vi aspettiamo per passare assieme una due giorni non stop con i mattoncini LEGO.