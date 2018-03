Un weekend pieno di musica al Circolo Gagarin

E’ un weekend all’insegna della musica quello che sta per iniziare al Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Come sempre i locali di via Galvani apriranno le loro porte da venerdì a domenica con un ricco calendario di eventi. Eccoli:

VENERDI’ 16 MARZO – h. 22:00

live – NORDRA (usa) + VESPERTINA

Nordra è Monika Khot e viene da Seattle. Ha già due dischi all’attivo su SIGE Records, l’etichetta di Aaron Turner della cult-band Isis. La musica di Nordra stravolge e supera i confini musicali, mischiando elettronica sperimentale, psichedelia, ambient e drone. Anche la strumentazione utilizzata è tutt’altro che ortodossa: voci eteree e improvvisazioni di tromba e chitarra si appoggiano su tappeti di sintetizzatori e apparecchi elettronici. In apertura il folk crepuscolare, delicatissimo e intenso di Vespertina, una vera perla dell’underground italiano, da Perugia.

Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI Il concerto inizia alle 22:00 circa.

SABATO 17 MARZO – h. 22:00

reading musicale – IL BABAU E I MALEDETTI CRETINI – Fonogrammi del terrore

Il Babau & i maledetti cretini tributa il suo omaggio al principe delle tenebre Edgar Allan Poe, rileggendo al lume fioco di un rock criptico e colto alcune tra le più oscure pagine dei Racconti del Mistero e del Terrore: Il cuore rivelatore e La maschera della Morte Rossa. Le musiche originali, di ispirazione psichedelica, hard e progressive, si fondono con un rumorismo minimale e un’interpretazione fortemente teatrale per dar vita a due cupi e coinvolgenti “fonodrammi”, vere e proprie traduzioni sonore e sensoriali dei racconti.

Il risultato è un viaggio nevrastenico e carico di suspense in cui lo spettatore/ascoltatore è trasportato senza soluzione di continuità attraverso paesaggi sonori molto vari e sempre suggestivi sino all’ineludibile epilogo. Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI. Il reading-concerto inizia alle 22:00 circa.