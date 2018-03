Un workshop della Camera di Commercio su turismo e tecnologia

La Camera di Commercio di Varese organizza per mercoledì 7 marzo, con inizio alle ore 15 nella sale del centro congressi Ville Ponti, un workshop gratuito su “turismo e tecnologia” per imprese associazioni ed enti della filiera turistico-ricettiva. Il workshop è gratuito ma è necessaria l’iscrizione on line (cliccate qui per iscrivervi)

Il turismo in provincia di Varese in termini di arrivi e presenze sta crescendo. Nei primi nove mesi dello scorso anno c’è stato un aumento rispettivamente del 10,9% e del 9,6%. In tale contesto, s’inserisce l’appuntamento di mercoledì 7 marzo promosso dalla Camera di Commercio e da Unioncamere Lombardia in collaborazione con Explora, la destination management organization di Regione ed enti camerali lombardi.

L’incontro sarà l’occasione per i vari operatori di cogliere le opportunità che offre Ecosistema Digitale Turistico (EDT), la nuova piattaforma dove le imprese potranno inserire, oltre ai dati statistici sulle presenze, le proprie offerte alberghiere, pacchetti turistici, eventi da promuovere, proposte per visite guidate, ecc. Una piattaforma che fungerà insomma da ambiente collaborativo, dove sarà possibile anche l’attività di business to business, e che è uno strumento di connessione della filiera turistica regionale. Una piattaforma i cui contenuti saranno inoltre utilizzati per alimentare il sito InLombardia , rappresentando inoltre lo strumento base per l’attività degli InfoPoint distribuiti sul territorio. «Del resto, la rivoluzione in corso sul mercato turistico e i nuovi paradigmi della domanda – sottolinea il presidente della Camera di Commercio varesina, Fabio Lunghi – impongono una crescita delle nostre imprese per competere con i benchmark internazionali, rispetto anche al tema dell’innovazione tecnologica. Come ente, siamo allora a fianco delle imprese per supportarle in questo passaggio decisivo per la loro competitività».

Proprio per facilitare l’adesione a Ecosistema Digitale Turistico delle varie strutture, la Camera di Commercio ha infatti pubblicato un bando da 150mila euro per alberghi e ristoranti e, più in generale, per tutte le imprese varesine che operano nella ricettività turistica, fornendo servizi e proponendo attività legate a sport, cultura e intrattenimento. Il bando, che sarà tra i temi al centro del workshop alle Ville Ponti, garantirà loro un contributo per un supporto agli investimenti in comunicazione digitale, migliorando la loro presenza sul web. In particolare, l’intervento dell’ente camerale varesino consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa (al netto d’Iva) e fino a un massimo di 2.500 euro per investimenti dal 1° gennaio al 31 luglio di quest’anno in diversi contesti. Si va dalle infrastrutture e le dotazioni telematiche all’aggiornamento delle competenze sulla promozione digitale. E ancora, la realizzazione e lo sviluppo di nuovi contenuti per migliorare la presenza sul web, compresi i social network, i servizi di consulenza per rafforzare la componente digitale e telematica della propria impresa e l’attività di comunicazione e promozione, naturalmente in ambito digitale.

Le domande di partecipazione al bando, esclusivamente in forma telematica, devono essere presentate entro il 13 aprile sulla piattaforma webtelemaco.

