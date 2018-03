Una Divina Commedia da bar e la “danza” di tre donne in costume

Il cartellone RI-generazioni del teatro Comunale di Cassano Valcuvia questo week end offre spettacoli sia venerdì 9 che sabato 10 marzo. Venerdì alle ore 21.00 sarà il collettivo Carovana dei versi – Poesia in azione abrigliasciolta ad andare in scena con “Bar Tenzone. La Commedia tra Ska&Metal (capitolo I Inferno)” con la regia di Ombretta Diaferia.

Bar Tenzone è una sfida in versi per riportare la poesia al centro dell’attenzione. A confronto sono DANTESKA e METALLI COMMEDIA, riscritture della Divina Commedia create rispettivamente da Giuseppe Ciarallo e da Chiara Daino, cui si aggiungono i versi di Banda a mano libera – Detenuti in azione, opera che nasce da un decennale progetto di scrittura poetica con i detenuti. Sulla scena si sfidano all’ultimo verso lo stesso Giuseppe Ciarallo, con i versi di cui è autore, Antonella Visconti, che interpreta i versi di Chiara Daino e Marco Tavazzi, con i versi dei carcerati. Arbitro della contesa è il Dante al femminile di Anna Botter, che distribuisce boccali di birra, come oste di un’infernale taverna. Il tutto accompagnato da musica originale interpretata dal vivo alla chitarra da Francesco Yacson Russo.

Sabato 10 marzo alle 21.00, invece, sarà il turno dello spettacolo “My Place” della compagnia bergamasca Qui ed Ora Residenza Teatrale, con la regia della coreografa e performer Silvia Gribaudi (finalista premio ubu 2017).

Lo spettacolo offre sguardo ironico e tragicomico sul femminile per un momento d’incontro e riflessione in occasione della festa della donna. In scena tre donne in biancheria intima – le tre attrici e autrici Francesca Albanese, Silvia Baldini e Laura Valli – non più giovani ma non ancora vecchie, certamente non perfette. Ma belle. Perché autentiche e ben diverse dalle figure femminili che oggi siamo abituati a vedere in mostra sui giornali, su internet, in televisione. My place è uno show surreale composto da poche parole, per lo più quadri visivi, e corpi in movimento.

In entrambe le serate, a partire dalle ore 20.00, presso il Centro Documentale che si trova a pochi metri dal teatro comunale, verranno proiettati dei video sui temi della serata ovvero poesia il 9 marzo e teatro danza e physical theatre il 10 marzo.

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia (Va) si trova in Via IV Novembre, 4.

Orario spettacoli: sabato ore 21.00.

Biglietti: 7- 5 euro.

Informazioni e prenotazioni: 3341185848 – 3386020892 – info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it