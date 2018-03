Una pizza contro l’azzardo

Venerdì 9 marzo dalle 19.00 presso la pizzeria La Vecchia Cunardo in via Roma 10, in collaborazione con con l’Amministrazione Comunale e la Cooperativa Sociale Il Sorriso e Intrecciteatrali di Tradate si terrà un giropizza molto particolare.

Lo scopo di questa serata è di sensibilizzare e allertare sui rischi derivanti dal gioco (slot, gratta e vinci e lotterie varie). Non a caso l’evento si svolgerà in uno dei pochi esercizi che, con una scelta coraggiosa, hanno rinunciato alle macchinette.

Info e prenotazioni: 0332716636 3402718354