Una promessa che era meglio non fare

Dunque, Varese non terrà mai probabilmente un referendum online per decidere su una parte dello stipendio del suo sindaco. Tutto rimandato a un ipotetico regolamento, ma di fatto non se ne farà nulla.

Era una proposta un po’ populista, ammettiamolo, che Davide Galimberti fece perché nel 2016 doveva vincere le lezioni e necessitava di messaggi forti. Ai cittadini, probabilmente, non interessa nemmeno quanto guadagni il sindaco. E, in ogni caso, il suo stipendio è fissato per legge. Se vorrà diminuirselo potrà comunque farlo da solo.

La Lega ha avuto buon gioco nel rinfacciargli, in questi sei mesi, quella sparata. In campagna elettorale il sindaco promise laghi e monti, e che quello di Varese sarebbe tornato balneabile. Ma Galimberti non ha ovviamente l’esclusiva, in fatto di sparate. Il Pd è impegnato in questi giorni a ricordare che Roberto Maroni vinse le elezioni regionali del 2013 promettendo che i lombardi avrebbero trattenuto il 75% delle loro tasse. Non è accaduto nulla di tutto ciò. E che dire di Matteo Renzi, che con il populismo ci ha giocato fino all’azzardo, promettendo che si sarebbe ritirato dalla politica se avesse perso il referendum costituzionale. O ancora Beppe Grillo, che entrò in politica dicendo “uno vale uno” ma poi il partito è guidato con criteri privatistici da un’azienda informatica di Milano; e alle ultime parlamentarie molti non hanno neanche potuto votare perché il sistema informatico si è bloccato.

Rimane solo una verità: il vero giudizio lo daranno gli elettori. Quella promessa e altre esagerazioni, da parte di tutti, forse, era meglio non farle. Torniamo sulla terra. Galimberti ha messo comunque molta carne al fuoco, come la ristrutturazione della stazione e il piano della mobilità. Vedremo alla fine, se questa grigliata del Pd sarà gustosa.