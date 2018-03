Una scarsa salute orale può favorire l’insorgere di gravi patologie

Per comprendere meglio l’importanza legata alla cura della propria salute orale si può fare riferimento ad uno studio condotto presso l’Università di Dublino, secondo il quale esisterebbe un collegamento tra una scarsa igiene orale ed il sopraggiungere di patologie cardiovascolari anche molto serie. L’insorgere di queste patologie deriverebbe dal passaggio di circa 700 tipologie diverse di batteri dalla bocca al sistema circolatorio, con conseguenti infezioni.

Ma esisterebbe un’altra correlazione tra i batteri presenti nella bocca e l’insorgere di patologie gravi: da una ricerca proveniente dalla University of Central Lancashire è emersa l’esistenza di un particolare batterio, il Porphyromonas gingivalis, nelle persone affette da Alzhimer. Questo batterio, che solitamente è responsabile di gengiviti croniche, può finire nel sangue attraverso un banale sanguinamento delle gengive, dove può favorire l’azione di alcune molecole dannose per i neuroni responsabili della memoria.

Un terzo caso collega invece la scarsa cura dell’igiene orale con l’insorgere del tumore al pancreas. Il rischio maggiore si presenterebbe nei casi di parodontite, una malattia orale che causa la perdita dei denti permanenti. Secondo lo studio, un accumulo di nitrosammine costituirebbe il legame: queste sostanze cancerogene potrebbero infatti favorire l’insorgere di un tumore, anche se i ricercatori non escludono la possibilità che la parodontite sia in realtà una delle conseguenze del tumore, non la causa scatenante.

Per queste e molte altre ragioni, prendersi cura della salute della propria bocca è fondamentale per la salute dell’organismo in generale. Non è certamente semplice, anche per uno specialista, individuare la correlazione tra un disturbo ai denti ed una patologia ben più grave.

A tale riguardo, molti studi dentistici hanno dato il via ad alcune iniziative davvero importanti come le attività di tutoraggio, consulenza e supporto per i professionisti del settore ortodontico come ausilio per le diagnosi più complesse, ma anche per stabilire la giusta terapia per il paziente sia nella fase iniziale sia in corso di cura.

In questo settore, non sono solo i professionisti ad avere bisogno di supporto e consulenza, ma anche i pazienti, che rinunciano alle cure dentistiche per ragioni economiche, trascurando la salute della bocca.

Il panorama italiano delle patologie della bocca

Il 38% della popolazione italiana e l’81% degli individui in età evolutiva hanno problemi ad articolare il linguaggio e soffrono di alterazioni delle funzioni orali.

Più di 1.500.000 individui soffrono del disturbo legato alle apnee respiratorie a causa di problematiche mai trattate, ad esempio il palato troppo stretto.

Una dentatura disallineata mai curata può inoltre favorire l’insorgere di problemi digestivi o relativi alla deglutizione. Quando si parla di denti e bocca, la correlazione con altri disturbi è inevitabile, a meno che non si intervenga sulla dentatura, meglio ancora se lo si fa nell’età dell’evoluzione, quando i risultati sono più semplici e rapidi da raggiungere.

Il panorama delle cure dentistiche in Europa

Sfoggiare un sorriso dritto e smagliante è un’operazione troppo costosa anche nel resto d’Europa, non solo in Italia. Se, nel 2007, era solo uno scarso 6% della popolazione a non potersi permettere le cure dentistiche, nel 2015, in Europa, era il 4,2% della popolazione (over 16) a non potersi permettere le cure odontoiatriche.

Tornando al Bel Paese, da una ricerca è emerso che, per gli italiani, anche la cura delle carie si attesterebbe tra gli interventi più costosi ai quali si è costretti a rinunciare. Il 9,7% dei nostri connazionali ritiene di non potersi permettere la cura delle carie. Ma il periodo di maggiore criticità coincide con gli anni della crisi economica, con il 2013 in particolare, quando il tasso di chi non si poteva permettere le cure odontoiatriche era schizzato al 10,8%. Fortunatamente, con la ripresa dell’economia la percentuale si è ridotta e gli italiani stanno pian piano tornando ad occuparsi della propria salute orale favorendo la conseguente ripresa del settore.