Un’auto ribaltata sulla 336 tra Busto e Cassano

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 23 sulla strada provinciale 336 nel tratto Busto Arsizio – Cassano Magnano.

Per ragioni ancora in corso di accertamento una vettura si è ribaltata sullo svincolo in direzione dell’Autostrada dei Laghi

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale e i Vigili del fuoco di Varese, oltre i soccorritori della Croce Rossa di Busto Arsizio con il supporto dell’automedica.

Sono rimasti coinvolti una donna di 55 anni e un uomo di 59.

(seguono aggiornamenti)