La Unet Busto asfalta il Saugella Team per 3-0

È una Busto stellare quella che in un Palayamamay bollente asfalta per 3-0 (25-18, 25-19, 25-17) il Saugella Team Monza e vola così alle semifinali.

Era una sfida dentro o fuori e le biancorosse hanno tirato fuori una grinta che sembravano avere perso per strada. Festa purtroppo rovinata dall’infortunio che ha costretto Diouf a lasciare il campo sorretta dallo staff medico nel secondo set. Rientrata poi in panchina, sembrerebbe essere un problema alla schiena, ma ancora non si conosce l’entità dell’infortunio e si spera che la forte opposta possa essere in campo lunedì 2 aprile. Quando si giocherà la prima partita delle semifinali al Pala Igor Novara.

MVP della partita è Capitan Stufi che segna 10 punti a tabellino di cui 2 a muro seguita da Diouf con 14 punti, Gennari (12 punti, 1 ace, 55% positivo). Molto bene Orro che stasera ha distribuito bene il gioco e ha fatto anche dei mezzi miracoli riuscendo ad alzare palloni quasi impossibili e che avrebbe potuto meritarsi il titolo di migliore dea gara. Dall’altra parte del campo top scorer è Ortolani con 14 punti, seguita da Begic (11). Trump le formazioni hanno sicuramente messo in campo grande spettacolo anche se Monza ha commesso più errori mentre le padrone di casa sono state più lucide e determinate.

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo Orro in regia, Diouf opposto, Bartsch e Gennari in attacco, Stufi e Berti al centro, Spirito libero.

Il primo set inizia in equilibrio dando avvio a una sfida che si preannuncia caldissima, in campo come sugli spalti. Le due formazioni procedi no punto a punto fino al 16-16 poi Busto inizia ad allungare portandosi al massimo vantaggio 16-21. Monza ci prova ma le biancorosse sono determinate e Stufi chiude 25-18.

Anche il secondo parziale si apre in equilibrio fino all’8 pari poi le farfalle si portano a +3 (15-12). Sul 17-13 Pedullà ferma il gioco per dare indicazioni alle sue che sembrano subire troppo il gioco delle padrone di casa. Al rientro in campo Monza continua sbagliare, il pubblico si esalta e per Busto è +5 (20-15). Sul 21-16 tegola sulla UYBA. Diouf al termine di un’azione accusa un malore ed esce dal campo sorretta dallo staff medico biancorosso. Al suo posto in campo Piani. Nonostante tutto il murone di Bartsch chiude il secondo set 25-19.

Il terzo set inizia con il vantaggio per 3-0 delle padrone di casa che sono scese in campo con la decisa intenzione di asfaltare le brianzole. Monza è molto fallosa e le biancorosse ne approfittano volando sul 7-10. Sul 15-8 la panchina di Monza ferma il gioco ma è indubbio che la UYBA stasera ha una marcia in più e un tifo che intimorisce fa davvero la sua parte, da vero settimo giocatore. Sul 23-14 Busto regala 3 punti consecutivi a Monza e allora Mencarelli ferma il gioco per riportare ordine. Piani schiaccia a terra il 24-16 e capitan Stufi chiude 25-17. La UYBA è in semifinale.

SALA STAMPA

A fine partita Gennari è felice e orgogliosa: “Sono orgogliosa di titta la squadra. Abbiamo fatto vedere quanto ci teniamo alla semifinale e abbiamo fatto anche vedere come abbiamo lavorato bene per preparare la gara. Ci siamo rese conto del nostro vero valore solo durante il cammino che ci ha portate fino a qui. Sono davvero contenta, erano tante settimane che non vincevamo in trasferta e dopo gara 2 a Monza ci siamo sicuramente gasate. Bravissima Vittoria che si fa trovare sempre pronta quando Valentina ha qualche problema. Adesso spero solo che non sia nulla di grave. Stasera abbiamo difeso alla grande, quando è così ci carichiamo tantissimo. La partita contro Novara sarà difficile perché è un’avversaria tosta e durante tutta la stagione loro hanno dimostrato di essere una grande squadra. Ce la metteremo tutta”.

IL TABELLINO

Unet E-Work Busto – Saugella Team Monza 3-0 (25-18, 25-19, 25-17)

UYBA: Piani 4, Stufi 10, Spirito (L), Gennari 12, Dall’Igna ne, Orro 2, Wilhite, Diouf 14, Bartsch 11, Berti 7, Negretti, Chausheva ne, Botezat ne

Monza: Ortolani 14, Orthmann, Arcangeli (L), Balboni, Dixon 4, Devetag 3, Candi 3, Begic 11, Bonvicini, Hancock 1, Javelkova 5, Loda ne, Rastelli ne.

Arbitri: Sobrero, Frapiccini

Note. Busto: battute sbagliate 7, ace 2, muri 6. Monza: battute sbagliate 9, ace 4, muri 5. Durata set: 24′ 27′ 24′. Spettatori: 2525.