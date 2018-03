Uno Stabat Mater per l’organo di Casbeno

Venerdì 16 marzo 2018 alle 21 nella chiesa parrocchiale di S. Vittore a Casbeno, secondo appuntamento della rassegna “Concerti per l’organo di Casbeno”: in cartellone ci sarà lo Stabat Mater di G. B. Pergolesi (1710-1736) per soprano, contralto, archi e basso continuo.

La formazione che lo eseguirà, composta dal soprano Elisa Fagà, dal contralto Marta Moraru, dal Quartetto Ghelos, composto dai violini Cristiana Franco e Martina Motta, dalla viola Eleonora Umidon, dal violoncello Ivo Martinenghi, dal contrabbasso Riccardo Buoli e dal direttore e organo Alessandro Mendozza, è nata a Milano nel 2014, nel conservatorio della città, ed è composta da giovani musicisti che hanno voluto preparare autonomamente uno dei capolavori di Giovanni Battista Pergolesi, lo “Stabat Mater”, per offrirlo proprio a favore dei lavori di restauro dell’organo di Casbeno.

Questa meditazione musicale sul dolore della Vergine ben si inserisce nell’attuale momento di riflessione quaresimale e cade proprio nel giorno dell’anniversario della scomparsa del giovane compositore, che morì a Pozzuoli di tubercolosi a soli 26 anni dopo una breve, ma intensa e feconda carriera sia in ambito operistico, sia di musica strumentale e sacra.

L’ORGANO RESTAURATO SARA’ IN CONCERTO IL 28 APRILE

I lavori di restauro dell’organo Mascioni opus 682, in funzione nella chiesa di Casbeno dal 1953, sono stati eseguiti dal personale specializzato dell’azienda costruttrice di Azzio nel corso del mese di febbraio: proprio in questi giorni si è conclusa la non semplice operazione di accordatura dell’organo, composto da circa 1700 canne.

Sarà poi il Maestro Emanuele Carlo Vianelli, organista titolare del Duomo di Milano, a far apprezzare la nuova voce dello strumento risistemato in occasione del terzo ed ultimo concerto della rassegna, in programma sabato 28 aprile 2018 alle ore 21.00.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito con la possibilità di lasciare un’offerta libera per contribuire alle spese di restauro.