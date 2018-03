Urban & Lake Street Food Festival – Varese

Il 6, 7 e 8 aprile arriva in Piazza Repubblica a Varese

Ingresso gratuito

Orari

Venerdì 6 dalle 18 a mezzanotte

Sabato 7 dalle 11 a mezzanotte

Domenica 8 dalle 11 alle 23

Per la terza edizione con tante novità il miglior Cibo di Strada da tutta Italia e internazionale!

Tre lunghi giorni ricchi di gusto, musica e tanto divertimento!

E poi tanti punti ristoro con birre, cocktail e bibite per tutti i gusti

I NOSTRI FOOD TRUCK NOVITÀ 2018

Beestró: costine e carne con affumicatore

Velia piade vini & affini: piadine e salumi tipici

Fish & Chic: pesce fritto

Il vero Panuozzo: Panuozzo di Gragnano

Il Barroccio Del Mugello: cucina tipica toscana

Rock Burger CAFE’ – BeneCosì: hamburger gourmet

El Panchito: cucina peruviana

Mastersciatt: Pizzoccheri e Sciatt valtellnesi

I Polli de I Baccalà: pollo fritto

Churritos: Churros per tutti i gusti

I NOSTRI FOOD TRUCK INTRAMONTABILI

DILLO: Tacos e Bocadillo gourmet

O’liva Food Truck: Olive ascolane & chips

The Gusti-bus: Panini gourmet di fassona piemontese

Asian Crossover Food Truck: giapponese/fusion

Il Cannolo Eccellenza Siciliana: Cannolo + arancini

BEDDA: pane cunzato siciliano

Picanhas Cube: Picanha brasiliana

Las Bravas Street Food: cucina spagnola, Tapas e Paella

Da Mama: panini con polpo

Pop Dog: Hot Dog

BBQ Valdichiana: hamburger gourmet toscano

Meatball Family: polpette & chips

Pirate on the road: pesce fritto

Pappa’s: arrosticini abruzzesi

El Caminante: Arepas venezuelane

GNOKO – On The Road: gnocco fritto e salumi tipici

Dal Parmigiano – Gourmet Street Food: cucina emiliana

I NOSTRI PUNTI BEVERAGE

900 Wine: spumanti italiani

Twiggy Varese: birre artigianali e cocktail

Ba-VARESE PROST FEST: Acqua, bibite e fiumi di birra

Venerdì 6 e sabato 7 la Silent Disco invade il centro di Varese con ingresso libero

La Silent Disco è pronta a tornare con centinaia di cuffie luminose, 3 DJ e 3 generi musicali diversi, nell’immensa Piazza Repubblica di Varese, per il primo evento open air della stagione

Tanta musica dal vivo e Dj Set con Twiggy Varese e Madboys Eventi & Concerti

Spettacoli di artisti itineranti, buskers e giocolieri e tante aree gioco per grandi e piccini.

In occasione di questo evento si terrà una piccola area espositiva di vintage, artigianato e design The Urbanist Market, con una decina di espositori selezionati per arricchire le nostre proposte.

Special thanks to

Acqua S. Bernardo

Autorex Concessionaria Mitsubishi e Subaru

SILENT DISCO, La Grande Festa Silenziosa

SCUOLA SKATE VARESE – ASD Rolling Maple

Zoopark Snowboard Surf Skate Street Shop

Marco Migliavacca

Simona Panico

Media Partner VareseNews