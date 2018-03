Uyba, doppia trasferta a Novara per iniziare le semifinali

Sarà una Pasquetta speciale per i tifosi della Unet E-Work Busto Arsizio, visto che alle 17 le loro beniamine scenderanno sul taraflex del Pala Igor di Novara per gara 1 delle semifinali playoff contro le padrone di casa della Igor Gorgonzola allenate da coach Barbolini (diretta RaiSport +HD).

Stufi e compagne tenteranno di iniziare nel migliore dei modi la serie (andrà in finale che vince almeno 3 gare su 5), cercando un colpaccio esterno che potrebbe esaltare giocatrici e tifosi e accompagnare la squadra verso il sogno dello scudetto, che a Busto è stato assaporato una sola volta nell’ormai mitologico 2012.

Per le Farfalle si preannuncia comunque un’impresa difficile, contro una formazione che ha dimostrato di essere al top sia in Italia (campione in carica, prima in regular season e vincitrice della Coppa Italia) sia in Europa, dove la Champions va a gonfie vele e vede le piemontesi impegnate nei playoff a sei contro il Galatasaray. La Igor potrà contare su tutte le sue migliori giocatrici, schierando in campo Skorupa in regia ed Egonu opposto, Chirichella e Gibbemeyer al centro, Plak e Piccinini in banda con Sansonna nel ruolo di libero.

Piani, a destra, con Botezat

Per la UYBA in Gara 1 sarà invece assente con ogni probabilità Valentina Diouf, fermata da un problema alla schiena durante la sfida con Monza; gli esami clinici hanno rilevato una discopatia lombare che necessita di una terapia antinfiammatoria. Lo staff medico biancorosso è al lavoro per permetterle di tornare in campo al più presto ma lunedì sarà difficilmente a disposizione; al suo posto scenderà in campo la giovane e talentuosa Vittoria Piani, che fino ad oggi si è sempre fatta trovare pronta quando chiamata a sostituire la compagna. A parte Diouf, Mencarelli potrà contare su Orro al palleggio, Stufi e Berti al centro, Bartsch e Gennari in banda. Come di consueto, maglia di libero per Ilaria Spirito.

ANCHE GARA2 A NOVARA

Su richiesta di Novara, e in virtù di problemi con la disponibilità del Pala Igor, quello della semifinale sarà un calendario anomalo, con gara 1 e 2 che si giocheranno entrambe in Piemonte. Gara 3 e l’eventuale gara 4 verranno giocate invece a Busto Arsizio con la “bella” da disputarsi in terra novarese, nel caso si arrivasse allo spareggio.

L’accordo sul calendario non era così scontato, ma tutto è stato possibile grazie agli ottimi rapporti tra le due società. Enrico Marchioni, direttore tecnico di Novara, non ha mancato di ringraziare la dirigenza biancorossa per il favore accordato mentre il pres bustocco Giuseppe Pirola non ha mancato di sottolineare la stima che nutre nei confronti della Igor Gorgonzola: «Novara è una società che stimiamo e con il patron Leonardi c’è un’intesa forte su tanti aspetti che riguardano il nostro sport. Tra questi senza dubbio c’è la solidarietà tra le squadre e dunque, una volta capita la difficoltà logistica in questione, non abbiamo avuto dubbi nell’acconsentire di giocare a Novara anche gara 2. Ora lasciamo spazio al campo, sicuri di assistere a un grande spettacolo anche sugli spalti, sempre nel segno dell’amicizia e del divertimento».

Igor Gorgonzola Novara – Unet E-Work Busto A. Novara: 1 Vasilantonaki, 2 Camera, 4 Plak, 5 Gibbemeyer, 7 Enright, 8 Skorupa, 9 Bonifacio, 10 Chirichella, 11 Sansonna (L), 12 Piccinini, 15 Zannoni, 18 Egonu. All. Barbolini.

Busto Arsizio: 1 Piani, 2 Stufi, 5 Spirito (L), 6 Gennari, 7 Dall’Igna, 8 Orro, 9 Wilhite, 13 Diouf, 14 Bartsch, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Chausheva, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Il programma di gara 1 di semifinale

– Savino Del Bene Scandicci – Imoco Volley Conegliano (sabato 31 marzo, ore 20:30, diretta rai Sport +HD)

– Igor Gorgonzola Novara – Unet e-work Busto Arsizio (lunedì 2 aprile, ore 17, diretta RaiSport +HD)