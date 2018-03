Uyba, iniziano i Playoff. Al PalaYamamay gara 1 contro Monza

Ci siamo. Tempo di playoff per la Unet E-Work Busto Arsizio, che sabato 17 marzo, alle 20:30 sul taraflex del Palayamamay, giocherà gara 1 dei quarti di finale contro il Saugella Team di Monza di coach Pedullà (apertura casse e cancelli ore 19).

Per Stufi e compagne sarà importante cercare di aggiudicarsi la vittoria e portarsi da subito in vantaggio nella serie che le vedrà poi impegnate domenica 25 in gara 2 ed eventualmente mercoledì 28 in gara 3.

A proseguire il suo cammino nei playoff sarà la squadra che vincerà due partite, mentre per la perdente la stagione si chiuderà definitivamente.

Monza è un’avversaria difficile, una squadra che nel corso della regular season ha saputo dare del filo da torcere anche alle formazioni più blasonate e si presenta con un roster si tutto rispetto, che vedere la regia dell’americana Hancock, l’ex Serena Ortolani opposto, al centro Devetag e Dixon, in banda Begic in coppia con Havelkova. Libero Chiara Arcangeli.

Le biancorosse dovranno scendere in campo con grita e dimostrare di riuscire a reggere il ritmo, dopo un girone di ritorno che le ha viste troppo spesso perdere gettando al vento occasioni di vantaggio.

Alessia Gennari suona la carica e si affida al calore dei tifosi: “E’ come se non avessimo mai giocato con Monza: abbiamo resettato, conosciamo bene le nostre e le loro qualità ma ciò che conta è che questa settimana stiamo spingendo tanto in allenamento; vedo facce giuste, aggressività e voglia di provare a giocare questi play-off da protagoniste. Il fattore campo potrà essere un vantaggio, il girone di ritorno lo ha dimostrato: sono felice quindi di iniziare la fase finale proprio al Palayamamay e infatti faccio un appello a tutti i tifosi di venire a sostenerci sabato”.

Intanto un nuovo sponsor si lega alla Uyba Volley: Fico Eataly World. L’accordo, finalizzato in queste ore, porterà già da sabato il prestigioso marchio sulle maglie di Stufi e compagne. Fico, Fabbrica Italiana contadina, è il parco alimentare più grande al mondo: a Bologna, su 10 ettari, racchiude la meraviglia della biodiversità italiana.

Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Team Monza

Unet E-Work Busto Arsizio: 1 Piani, 2 Stufi, 5 Spirito (L), 6 Gennari, 7 Dall’Igna, 8 Orro, 9 Wilhite, 13 Diouf, 14 Bartsch, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Chausheva, 18 Botezat.

Saugella Team Monza: 1 Ortolani, 2 Hortmann, 3 Arcangeli (L), 5 Balboni, 6 Dixon, 7 Devetag, 8 Candi, 10 Begic, 11 Bonvicini, 12 Hancock, 16 Havelkova, 17 Loda, 18 Rastelli.

Arbitri: Boris – Bassan

Il programma di gara 1 dei quarti di finale: