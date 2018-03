Uyba-Monza: chi sarà la più bella della “bella”?

Chi vincerà la “bella” – l’unica dei quarti di finale tricolori – potrà proseguire la sua avventura nei playoff, chi al contrario perderà il confronto avrà terminato la sua stagione sportiva.

Mercoledì 28 marzo dalle ore 20,30 (diretta RaiSport), la Unet E-Work Busto Arsizio e il Saugella Team Monza scenderanno sul taraflex del Palayamamay per giocarsi il tutto per tutto in gara 3. Una gara che si preannuncia infuocata e che non solo le giocatrici ma anche i tifosi biancorossi stanno preparando per dare tutto.

Il blitz vincente in Brianza di domenica pomeriggio ha riportato la “palla al centro” tra Busto e Monza, dopo che il Team Saugella aveva sorpreso le Farfalle in Gara1. Ora però toccherà alle biancorosse rompere il “tabù della partita casalinga”, ma Stufi e compagne dovranno scendere in capo con la stessa determinazione di Gara2 quando hanno subito messo le cose in chiaro (10-25 nel primo set) per poi chiudere il match con altrettanta veemenza. Dall’altra parte della rete però troveranno un’avversaria agguerrita che ha nelle due ex Ortolani e Havelkova due punti di forza da tenere a bada.

Alla vigilia il coach bustocco Marco Mencarelli conferma la grande concentrazione nel clan della Unet: «La soddisfazione per giocare la partita decisiva contro Monza in casa è grande, ma ora potrà davvero accadere di tutto. Il fatto di avere poco tempo per preparare la partita non ci spaventa, anzi forse è stato strano avere una settimana piena tra Gara 1 e Gara 2. Il ritmo play-off, con match ravvicinati, inizia ora: la cosa più importante da fare sarà lo scarico dalla partita precedente e il saper ricaricare le pile in fretta per farsi trovare prontissimi all’appuntamento».

Chi vincerà la “bella” accederà alle semifinali e troverà sul proprio cammino la Igor Gorgonzola Novara che ha estromesso in due gare Il Bisonte Firenze. Gara1 sarà in programma al Pala Igor di Novara a Pasquetta, lunedì 2 aprile alle ore 17. Ma ora testa solo a Gara3.