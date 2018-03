Uyba sconfitta in rimonta, ma il punto vale il quarto posto

La UYBA termina la regular season con la sconfitta per 3-2 (24-26, 20-25, 25-13, 26-24, 15-10) in casa Scandicci e sprecando un vantaggio per 0-2, come troppe volte fatto nel girone di andata.

Poco male, perché alle farfalle bastava un punto per blindare il quarto posto in classifica e poter così sfruttare il fattore campo nei quarti di finale che avranno inizio il prossimo fine settimana e che vedranno impegnate Stufi e compagne contro il Team Saugella Monza.

I due punti conquistati da Scandicci non bastano però a prendersi il primo posto, perché a grande sorpresa, nonostante la sconfitta della ex capolista Conegliano contro Pesaro, è Novara a sorridere e ad agguantare proprio in extremis il primo posto, ribaltando così la testa della classifica. Le toscane di coach Parisi devono “accontentarsi” della seconda piazza mentre le venete scivolano addirittura al terzo.

Top scorer nella metà campo biancorossa è Bartsch con 20 punti (1 ace), seguita da Diouf (17, 1 muro, 1 ace), Gennari (10) e Berti (9). Dall’altra parte del campo invece figurano i 29 punti di Haak (1 muro, 2 ace), seguiti dai 19 di De La Cruz (3 muri), i 17 dell’albizzatese Lucia Bosetti (2 muri) e i 15 di Adenizia (5 muri, 2 ace).

In fondo alla classifica, Legnano e Filottrano retrocedono in A2 mentre Bergamo si salva, anche se il destino societario della formazione orobica è appeso a un filo.

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo il sestetto formato da Orro in regia, Diouf opposto, Gennari e Bartsch in attacco, Stufi e Berti al centro, Spirito libero.

La partita parte in equilibrio con entrambe le formazioni che si danno battaglia a suon di schiacciate, grazie a Bartsch e Gennari da una parte e Haak dall’altra (7-7). Le farfalle provano a scappare approfittando di qualche errore di troppo delle padrone di casa e volano a +5 (14-19) ma Adenizia non ci sta e firma il (19-21). De La Cruz pareggia i conti (22-22) e si prosegue così fino ai vantaggi, vinti da Busto grazie al murone di Orro (24-26).

Il secondo parziale inizia bene per le biancorosse che si portano subito sul 3-6 ma le solite Haak e De La Cruz riportano la situazione in parità (6-6). Si prosegue in equilibrio fino all’11-11, poi Busto scappa a +3 (11-14 e time out di coach Parisi). Al rientro in campo lo spettacolo è garantito, Busto vola sul 17-20 e le imprecisioni di Scandicci segnano il 20-25 (e per le bustocche è quarto posto garantito).

Terzo set deludente per Stufi e compagne che si sono sedute sul risultato e si fanno travolgere dalla cavalcata di Scandicci (13-8). Mencarelli mette in campo Botezat e Qilhite su Stufi e Bartsch ma le padrone di casa sono inarrestabili e vincono il set 25-13.

Nel quarto set si torna a una situazione di equilibrio (18-18), rotta da Bartsch e Gennari che segnano il +2 biancorosso (20-22). Finale spettacolare con Diouf che mette a terra il 23-24 e Arrighetti che mura e manda ai vantaggi. Chiude il set Adenizia (26-24).

TIE-BREAK – Scandicci parte in quinta e si porta velocemente sul 6-1, contro una UYBA che sembra essersi fermata. Bartsch ci prova e segna i primi punti biancorossi nel set (7-3), ma al cambio di campo Scandicci è ancora saldamente al comando e chiude con il 15-10 finale che decreta la vittoria della padrone di casa, destinate al secondo posto in classifica finale.

IL TABELLINO

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 3-2 (24-26 20-25 25-13 26-24 15-10)

Savino del Bene Scandicci: Carlini 3, Samadova ne, Bianchini, Adenizia 15, Di Iulio, Merlo (L), Papa, Mancini ne, Haak 29, Arrighetti 5, Bosetti 17, Ferrara ne, De La Cruz 19

Unet E-Work Busto Arsizio: Piani, Stufi 4, Spirito (L), Gennari 10, Dall’Igna, Orro 2, Wilhite, Diouf 17, Bartsch 20, Berti 9, Negretti, Chausheva ne, Botezat 2.

Arbitri: Giardini e Sessolo

Note. Scandicci: errori 11, ace 5, muri 15. Busto: errori 9, ace 3, muri 6. Durata set: 30′, 28′, 25′, 31′, 19′. Spettatori: 1250

Classifica al termine della regular season – Novara 51; Scandicci e Conegliano 50; Unet E-Work Busto Arsizio 39; Monza 37; Modena 33; Pesaro 32; Firenze 27; Casalmaggiore 23; Bergamo e Filottrano 19 Legnano 11 (con ben 5 punti di penalità inflitti dalla Lega Volley Femminile a causa dei mancati pagamenti degli stipendi alle giocatrici)

PLAY OFF SCUDETTO

IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE

(1) Igor Gorgonzola Novara – (8) Il Bisonte Firenze

(4) Unet E-Work Busto Arsizio – (5) Saugella Team Monza

(2) Savino Del Bene Scandicci – (7) myCicero Volley Pesaro

(3) Imoco Volley Conegliano – (6) Liu Jo Nordmeccanica Modena

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE

Gara1

Sabato 17 marzo, ore 20.30

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze

Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Team Monza

Domenica 18 marzo, ore 17.00

Savino Del Bene Scandicci – myCicero Volley Pesaro

Imoco Volley Conegliano – Liu Jo Nordmeccanica Modena

Gara 2*

Domenica 25 marzo, ore 17.00

Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara

Saugella Team Monza – Unet E-Work Busto Arsizio

myCicero Volley Pesaro – Savino Del Bene Scandicci

Liu Jo Nordmeccanica Modena – Imoco Volley Conegliano

* una partita sabato 24 marzo, ore 20.30

Eventuale gara 3

Mercoledì 28 marzo, ore 20.30