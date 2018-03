Uyba, un lunedì da leonesse per rialzare la testa

Fino a pochi giorni fa il calendario del campionato di A1 di pallavolo femminile diceva che la partita tra Unet E-Work Busto Arsizio e Pomì Casalmaggiore, valida per la penultima giornata di regular season, si sarebbe dovuta giocare sabato 3 alle ore 20:30. Un’indicazione fasulla: prima è avvenuto lo spostamento a domenica 4, alle 20:30 e infine è stata fatta la scelta di giocare lunedì 5 alle ore 20:30.

Un vero e proprio data-gate ha accompagnato la vigilia della partita di Stufi e compagne e ha surriscaldato gli animi, con il presidente Pirola che ha sbottato contro la Lega Pallavolo Femminile, rea di aver creato un danno economico alla società e “rovinato” la festa ai tifosi (statisticamente le partite disputate in settimana sono meno partecipate di quelle del weekend). Il presidente della Lega, Fabris, che ha risposto con fermezza alle proteste della società di viale Gabardi, ribadendo che il regolamento parla chiaro rispetto al fatto che se una formazione è impegnata in un torneo internazionale, devono passare almeno 48 ore prima che la stessa scenda nuovamente in campo (la Pomì gioca in Cev, in Germania).

Impossibile e scartata la soluzione della domenica sera in quanto alle 18al Palayamamay gioca la Revivre Milano maschile: non ci sarebbero stati i tempi tecnici per sostituire il taraflex, cambiare i cartelloni degli sponsor e soprattutto ciò avrebbe comportato la necessità per la società meneghina, di “cacciare fuori” i propri tifosi in poco tempo.

Alla fine quindi si giocherà lunedì sera, e sarà l’ultima volta al Palayamamay prima dei playoff. Per questo motivo, a dare la carica alle Farfalle è lo stesso presidente Giuseppe Pirola, tra l’altro appena nominato numero uno del COL milanese per i Mondiali 2018: «Consapevole del momento non esaltante della squadra, ho voluto incontrare ad una ad una le ragazze e i membri dello staff ad inizio settimana. Ho riscontrato nei loro occhi positività e voglia di riscatto e il mio input è inequivocabile: facciamo quadrato, tutti uniti per un grande finale di stagione. Mi aspetto una grande reazione, aggressività in campo e voglia di conquistare sempre i tre punti: solo così potremo essere una squadra vincente, già a partire dal match contro Casalmaggiore».

La Pomì è attualmente nona a 22 punti (13 in meno delle farfalle) e reduce dal successo casalingo per 3-2 sulla Sab Volley Legnano. Eliminato giovedì sera dalla Cev Cup dallo Schweriner, il team di Lucchi cerca dunque di rialzare la testa in questo finale di campionato. Rispetto al match di andata, la Pomì ha perso Sarah Pavan, Megan Cyr e Chunlei Zeng, ma si è rinforzata con gli innesti dell’opposto americano Drews e di Maret Grothues, esperta schiacciatrice olandese. La UYBA però deve fare punti per continuare a difendere il quarto posto, con Monza che la insegue a -2 e che sarà impegnata con l’altra inseguitrice, Modena (a -5).