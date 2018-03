E.Va Onlus: “Sempre più donne chiedono aiuto”

L’apertura dello sportello contro la violenza sulle donne a Gallarate è solo l’ultimo tassello di E.Va Onlus, l’associazione nata a Busto Arsizio che da diversi anni si occupa di raccogliere le denunce di maltrattamenti nei confronti delle donne e di tutelare le vittime con l’aiuto di una rete di sostegno psicologico e non solo.

Dopo una settimana il centro antiviolenza conta già sei casi di donne che si sono rivolte all’associazione e un calendario di appuntamenti che arriva già alla fine di marzo. La coordinatrice Cinzia Di Pilla che anche oggi (8 marzo, festa della donna) è in tribunale per un caso di maltrattamenti, conferma numeri sempre in crescita: «L’impatto dell’apertura di una sede a Gallarate è andato oltre le nostre aspettative – spiega – gli appuntamenti sono già molti».

Le prese in carico di casi da parte di E.Va onlus nel 2016 erano di poco inferiori a 100 (97 per la precisione) mentre nel 2017 sono state 123 e nei primi due mesi del 2018 sono già 30 (a questo ritmo nel 2018 saranno saranno più di 150): «Sono numeri impressionanti che continuano a crescere – spiega la coordinatrice – fronteggiamo il fenomeno con le nostre forze e grazie all’ottima collaborazione con le amministrazioni comunali e con le forze dell’ordine».

La rete antiviolenza, dunque, funziona e anche la prossima apertura di una casa-rifugio per le donne maltrattate a Busto Arsizio è un altro tassello per far uscire queste storie di violenza quotidiana dal perimetro in cui le stesse donne, spesso, si chiudono. Spesso il perimetro è quello domestico e familiare, come anche nell’ultimo caso di cui vi abbiamo raccontato oggi in questo articolo.