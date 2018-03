Vacanze di Pasqua, turismo in crescita

Vacanze di Pasqua al via. I settori della vacanza organizzata, con le agenzie di viaggio, valgono 25 milioni al giorno in Italia, di cui 6 milioni in Lombardia e 5 a Milano, secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Crescono le imprese legate al turismo e impegnate nell’accoglienza per gite e viaggi, +6,7% in Lombardia in cinque anni. Si tratta di 58 mila imprese in Lombardia su 402 mila in Italia (+8,4%), con 295 mila addetti in Lombardia su 1,7 milioni in Italia. La Lombardia pesa per business nel settore alberghi, ristorazione e agenzie di viaggio con 12 miliardi all’anno su un totale nazionale di circa 45 miliardi, di cui 8 a Milano.

Lombardia: settori delle vacanze di Pasqua per aree territoriali. Prima Milano con 20 mila imprese, in crescita del 15% in cinque anni, 144 mila addetti, seguita da Brescia con 8 mila (+0,6%) e 38 mila addetti, Bergamo (6 mila, +5% e 25 mila addetti), Varese e Monza (circa 4 mila imprese, con 18 mila e 14 mila addetti), Como e Pavia (circa 3 mila con 15 mila e 9 mila addetti).

Italia: settori delle vacanze di Pasqua per aree territoriali. Prime Roma con 35 mila imprese (+19%) e 125 mila addetti, poi Milano con 20 mila imprese, in crescita del 15% in cinque anni e 144 mila addetti, Napoli con 19 mila imprese (+15%) e 63 mila addetti. Seguono per le imprese nel settore dell’ospitalità: Torino, Salerno, Bari, Brescia, Venezia, Bolzano, Firenze, Genova.

Viaggi di Pasqua tra capitali europee, mare e città d’arte. Cresce il business del 5%

Per Luigi Maderna, presidente Fiavet Lombardia, Associazione delle agenzie di viaggio aderente a Confcommercio Milano: “Ci sono dati positivi per i viaggi di Pasqua. Viaggi in miglioramento rispetto allo scorso anno, con un business che cresce del 5%. Mete preferite per il viaggio organizzato: Italia, capitali europee, Spagna e Grecia. Vacanze soprattutto al mare e nelle città d’arte, per 3 – 4 giorni. In partenza coppie e famiglie. Si sceglie uno stacco per pochi giorni all’ insegna della cultura o del riposo, senza allontanarsi troppo. Lo si fa, spesso riscoprendo le mete turistiche del nostro Paese o del Mediterraneo”.