Vacanze pasquali: orario non scolastico per i trasporti pubblici

Arriva la Pasqua, le scuole chiudono per vacanza. Il traffico ne risentirà in modo positivo. Ma, attenzione: chi usufruisce dei trasporti pubblici dovrà fare attenzione alle variazioni. Da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile, infatti, Autolinee Varesine applicherà l’orario Non Scolastico su tutta la rete.

Il giorno di Pasqua (domenica 1 aprile) si attua l’orario Festivo. Il Lunedì dell’Angelo/Pasquetta (lunedì 2 aprile) il servizio è attivo, con orario Festivo, unicamente sulla rete urbana di Varese (comprese linee D Varese-Azzate, L Varese-Bisuschio): sono invece ferme le linee extraurbane.