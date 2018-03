Valanga biancorossa, doppietta dell’esordiente Villa

Torna al successo il Rugby Varese che batte a domicilio i cadetti dei Lyons Piacenza al termine di una partita dominata dall’inizio alla fine, come segnala anche il punteggio: 0-55 per i biancorossi.

La gara, valida come recupero della 4a giornata della Poule Promozione, ha confermato quindi il Varese come seconda forza del girone alle spalle del Rovato, che però è rimasto imbattuto vincendo in casa contro il Lainate con un oceanico 86-7. Cinque punti per parte e classifica quindi invariata con i bresciani avanti sul Varese in virtù della vittoria nello scontro diretto del “Levi”.

A Piacenza comunque il XV di Galante ha chiuso la partita già nel primo tempo grazie alle tre mete firmate da Valcarenghi, Carlone e Pellumbi, con Comolli preciso nelle trasformazioni e abile anche a segnare un piazzato nelle battute iniziali. Il Varese ha ben mascherato le assenze, soprattutto in apertura, e si è dimostrato superiore sia dal punto di vista fisico sia da quello organizzativo, tanto nella mischia quanto nei trequarti.

Dopo il 24-0 del primo tempo, gli ospiti hanno continuato a macinare gioco segnando subito la meta numero 4 al rientro dagli spogliatoi. Di Sessarego la marcatura al termine di un “carretto” ben impostato negli ultimi cinque metri. Incamerato il bonus, i biancorossi hanno poi trovato la seconda meta personale di Carlone e la prima dell’esordiente Villa, giovane dell’under 18, ben imbeccato ancora da Carlone. Il largo vantaggio ha permesso a Galante di dare spazio anche all’altro junior, il terza linea Sipala, e a Tommaso Salvalajo al rientro dopo oltre due stagioni. Le mete finali di Comolli e ancora di Villa e le tre trasformazioni dello stesso Comolli hanno poi ampliato il divario fino all0 0-55 conclusivo. Risultato che è anche merito di una difesa che non ha concesso nulla ai piacentini.

«Sono soddisfatto di quello che ho visto in campo – spiega Galante al termine del match – La squadra si è comportata bene in tutte le fasi del gioco e Piacenza e rimasta per poco tempo nella nostra metà campo. Come al solito c’è sempre qualcosa da migliorare ma prima di tutto abbiamo centrato il nostro obiettivo e lo abbiamo fatto con tanta personalità».

Lyons Piacenza Cad.- Rugby Varese 0-55 (0-24)

Marcatori. Mete: Carlone 2, Villa 2, Valcarenghi, Sessarego, Pellumbi, Comolli. Trasf.: Comolli 5. C.p.: Comolli 1.

Varese: Comolli, Rizzotto, Bianchi F., Carlone, De Cecilia R., Valcarenghi, Banfi, Sessarego, Pellumbi, Martinoli, Castiglioni, Djoukouehi, Gulisano (c), Dal Sasso, Bosoni. A disp.: Lahwaidi, De Cecilia L., Villa, Sipala, Gramaglia, Rolandi, Salvalajo. All. Galante.