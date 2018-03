Valentina Bergamaschi, super gol con l’Italia

È un ottimo momento per la calciatrice di Laveno Mombello Valentina Bergamaschi. Convocata e titolare con la nazionale italiana per la Cyprus Cup – competizione internazionale – che si sta svolgendo in questi giorni, nella gara d’esordio contro la Svizzera ha siglato il secondo gol del 3-0 finale.

Un gol davvero bello: Valentina ha rubato palla poco prima della linea di metà campo, si è involata verso la porta avversaria lasciandosi indietro un paio di avversarie e ha battuto il portiere con un preciso destro a incrociare.

Grande gol e grande prestazione per la classe 1997 del Brescia Calcio, che tornerà in campo venerdì 2 marzo alle ore 14.00 contro il Galles per la seconda giornata della fase a gironi.

Nel video i gol del match: