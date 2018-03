Vanessa Ferrari maestra d’eccezione per le giovani della Gym For Life

Domenica 4 marzo la società le giovani atlete della Gym For Life hanno avuto l’onore di svolgere un allenamento con Vanessa Ferrari.

La miglior ginnasta italiana, plurimedagliata e campionessa del mondo è stata ospite nella palestra delle scuole superiori. Oltre alle proprie allieve, la Gym for Life ha invitato all’evento anche le atlete di altre società di ginnastica. Erano presenti le società Amiche Ginnaste di Luino, Sport Activ di Besozzo e altre singole ginnaste di altre società.

Inutile dire che per tutte le ginnaste presenti è stato un momento emozionante e unico. Non capita tutti i giorni di avere la possibilità di allenarsi con una cosi famosa atleta, idolo delle future generazioni di ginnaste. Dato l’alto numero di iscrizioni, le allenatrici della Gym for Life, Martina Danioni e Valentina Danioni, hanno diviso le atlete in due turni.

Alla fine di ogni turno di allenamento, Vanessa si è resa disponibile per foto e autografi. Tutte le bambine presenti, grazie alla Gym For Life, hanno potuto realizzare uno dei loro sogni.