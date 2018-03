Vanzulli mantiene le promesse: integrazione del contributo all\'asilo Regina Margherita

Nuovi fondi per l’asilo della Cassina Ferrara Regina Margherita. L’annuncio arriva dal vicesindaco Pier Angela Vanzulli: “Come dissi durante un’assemblea cittadina negli scorsi anni, la diminuzione di contributo non era dovuta ad un non riconoscimento del valore educativo e sociale dell’asilo, ma a meri problemi di bilancio. Promisi però che mi sarei impegnata per poter trovare nelle pieghe del bilancio qualche risorsa da destinare a detta struttura. Quest’anno seppur con i limiti già detti, siamo riusciti ad aumentare di 10 mila euro tale contributo”.

Insomma la somma stanziata per la scuola materna della frazione passa da 90 mila a 100 mila euro.

Il vicesindaco conclude: “Occorre ricordare la progressiva diminuzione di trasferimenti da parte dello Stato attraverso il fondo solidarietà comunale in entrata, che anche quest’anno ha registrato delle minor entrate per circa 200mila euro a favore del nostro comune. Questa mancanza di trasferimenti, la necessità di mantenere il livello dei servizi invariato, ci avevano forzatamente costretti ad una riduzione del contributo. Non è mancata l’attenzione per questa realtà, proprio come richiesto dai cittadini”.