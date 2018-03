A Varese e al CCR le prime olimpiadi italiane dei ricercatori

(nella foto, due campioni ispresi delle atomiadi precedenti)

Si svolgerà tra Ispra e Varese la prima edizione italiana della Atomiadi, le olimpiadi dei ricercatori di tutta Europa: l’appuntamento, che si ripete ogni tre anni dal lontano 1973, ma che solo quest’anno si svolge in Italia, per i 1300 atleti iscritti è nel weekend dall’8 al 10 giugno.

La manifestazione riunirà 40 centri di ricerca sparsi in tutta Europa, con atleti che rappresentano 14 paesi non solo ue (anche Svizzera e Russia), e 28 discipline sportive di ogni genere: non solo quelle classiche, ma curiosità come la petanque, il badmington, il bowling.

La manifestazione esiste da 50 anni, ma per la prima volta, grazie al centro di Ispra e al comune di Varese a supporto, si svolge nella nostra nazione: le varie discipline sportive saranno ospitate in diversi comuni della provincia.