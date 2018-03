A Varese arrivano i “Pink Park”

In occasione del giorno della Festa della Donna nasce una nuova idea, un nuovo riguardo per le clienti di Spitz: nascono i Pink Park, 7 parcheggi esclusivamente riservati alle donne, vicini all’ingresso del locale di Viale Valganna 34, che puntano a favorire l’accesso alle Signore che frequentano il locale.

“Scegliere di creare i Pink Park -spiegano da Spitz- è la dimostrazione che la gentilezza è alla base della filosofia aziendale, già prima di entrare: galanteria e attenzione, garbo e cortesia, per sentirsi bene come a casa propria”. In occasione della Festa della Donna, inoltre, vi sarà un omaggio “in rosa” dedicato a tutte le Signore che passeranno qui la loro serata.

SPITZ, in contemporanea, adibisce anche un nuovo spazio auto per tutti i suoi Clienti per facilitarne la sosta a soli 50 metri dal locale. Ogni dettaglio pensato e studiato dallo Staff vuole favorire la percezione positiva dell’esperienza, per una condivisione speciale di una serata unica.