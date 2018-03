Varese Calcio, parola al campo. Arriva l’Olginatese

Sono giorni brutti per il Varese Calcio. Il baratro del fallimento sembra sempre più vicino e le frasi apparse al “Franco Ossola” sono un altro segnale negativo di questo momento buio della società biancorossa, che giovedì ha compiuto – ma non festeggiato – 108 anni.

Proviamo a parlare di campo e di calcio giocato, con mister Paolo Tresoldi e la sua squadra che portano avanti con orgoglio la loro missione salvezza. La vittoria contro il Pavia è stato un lampo di sole in mezzo alle nuvole che si fanno ogni giorno più scure.

Per l’occasione la società ha deciso di istituire la “Giornata Biancorossa”. Tutti i biglietti a pagamento, anche per gli abbonati. In pratica si chiede una risposta ai tifosi per dare una mano alla squadra, anche da punto di vista economico.

Domenica (25 marzo, ore 15,00) i biancorossi avranno un’altra delicata sfida salvezza contro l’Olginatese. Possibile che mister Tresoldi confermi l’undici che ha conquistato i tre punti al “Fortunati” di Pavia. Ancora assente Manuel De Carolis, che dovrà scontare la seconda giornata di squalifica. Schema di partenza il 4-2-3-1, con in attacco possibili conferme per Ba, sulla trequarti assieme a Palazzolo e Zazzi, e Pedrabissi come punta centrale.

Qualche problema in difesa: con Ghidoni infortunato e Fratus squalificato, al netto degli under da schierare, sulla fascia destra di difesa ci sarà Muca.

L’Olginatese è un punto sopra il Varese in classifica, a quota 35 e questo rende la sfida di Masnago molto importante per la lotta salvezza. I lecchesi arrivano da due pareggi per 1-1, ma con differenti reazioni: se il pari ottenuto sul campo del Gozzano aveva portato note positive, non altrettanto si può dire dell’ultimo in casa contro l’OltrepoVoghera. Uomo più pericoloso dei bianconeri è il bomber Giacomo Canalini: 14 gol in stagione e due nelle ultime tre gare.

La diretta di VareseNews è già attiva (QUI IL LINK). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #vareseolginatese via Instagram e Twitter.