Varese, importante sfida salvezza a Pavia

Finalmente uno spiraglio dal fronte societario. Si attendono i prossimi giorni per la chiusura della trattativa che porterebbe al passaggio societario tanto agognato del Varese Calcio. È chiamata a dare risposte positive anche la squadra, senza vittorie da inizio dicembre e alla ricerca di punti per risollevare una classifica sempre più complicata. Attualmente i biancorossi occupano la quartultima posizione in classifica, ma un punto indietro c’è la Varesina che deve recuperare una gara.

Ecco perché la sfida di domenica 18 marzo (ore 14.30) al “Fortunati” di Pavia andrà in scena una delicatissima sfida salvezza che i biancorossi non possono permettersi di sbagliare.

Lo sa bene mister Paolo Tresoldi, che dovrà però fare i conti con qualche acciacco di troppo. Sono in forse per la trasferta pavese Michele Ferri, Nicolò Palazzolo, Fabien Ba e Francesco Filomeno, acciaccati a vario titolo e che il tecnico spera di recuperare in tempo per la sfida del “Fortunati”. Sicuri assenti Vittorio Ghidoni, infortunato, e Manuel De Carolis, che dopo l’espulsione contro il Bra è stato fermato per due giornate dal giudice sportivo.

Il Varese dovrebbe scendere in campo ancora con il 4-2-3-1, ma la formazione verrà composta solo dopo aver saputo i giocatori a disposizione.

Il Pavia con 35 punti è attualmente due punti sopra la quota salvezza. La vittoria in casa pavese manca però da quattro giornate, con tre sconfitte esterne e un pareggio interno. Dopo il successo nello scontro salvezza contro il Derthona, la formazione di mister Omar Nordi ha perso a Sesto San Giovanni, ad Arconate e a Borgosesia, mentre l’unico pari è arrivato in casa contro la Caronnese.

La diretta di VareseNews è già attiva (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #paviavarese via Instagram e Twitter.