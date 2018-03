“Le ricette del cuore” per la Giornata mondiale dell’autismo

Si intitola “Le ricette del cuore” e raccoglie le ricette del territorio scritte da persone che ogni giorno sperimentano l’assistenza domiciliare per aiutare una bambina affetta da autismo e da altri disturbi psicofisici. Il volume promosso dalla Cooperativa Sociale Padanassistenza di Besozzo, in occasione della Giornata mondiale dell’autismo di lunedì 2 aprile, sarà disponibile per l’intero fine settimana di Pasqua in dodici agriturismi di Campagna Amica della provincia di Varese. In Lombardia, secondo una stima di Angsa (Associazione nazionale genitori di soggetti autistici) sarebbero 100.000 i casi di autismo.

Il volume contiene una cinquantina di ricette ed è in vendita al costo di dieci euro: il ricavato sarà devoluto alla famiglia della bambina. «Da venerdì 30 marzo a lunedì 2 aprile – spiega Coldiretti Lombardia -, in occasione delle festività di Pasqua, il ricettario sarà disponibile in diversi agriturismi Campagna Amica attivi in provincia di Varese: l’elenco completo è consultabile sul sito www.agriturismivarese.it». (Fonte Uecoop)