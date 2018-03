Il Varese recupera sul campo dei Lyons

Slittata per neve e maltempo settimana scorsa, la partita tra i Lyons Cadetti e il Rugby Varese si disputerà nella serata di sabato 10 sul campo dello stadio “Beltramelli” di Piacenza con calcio di inizio alle ore 19.

La partita è valida come quarta giornata della Poule Promozione del Girone 3 e segue il big match perso dai biancorossi con il Rovato che ha consacrato i bresciani come prima forza del torneo. Il Varese però non vuole lasciare nulla di intentato e vuole tornare da Piacenza con 5 punti per restare in scia alla capolista per tenere alta la pressione e sfruttare eventuali passi falsi.

La formazione cadetta dei Lyons è una delle mine vaganti del raggruppamento, ma nella seconda fase di campionato ha disatteso i pronostici e perso due delle tre partite disputate. Il Varese però dovrà prendere con le pinze l’appuntamento in terra piacentina, perché i Lyons possono comunque riservare sorprese. Pella e Galante dovranno fare ancora a meno di Pandozy, Affri e Broggi, tutti giocatori che possono giocare nel ruolo di mediano di apertura: il Varese si affiderà quindi a Filippo Valcarenghi (già impiegato con il Rovato) in questa delicata posizione. Anche in mischia non mancano i problemi visto che mancheranno Borello, Maletti (spalla) e Contardi, anche se qui gli allenatori hanno qualche alternativa in più.