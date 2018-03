Il Varese va a Piacenza alla ricerca dei 5 punti

Neve permettendo, torna in campo il Rugby Varese che domenica 4 marzo è atteso a Piacenza sul campo dei Lyons Cadetti (ore 14,30) per un match valido per la quarta giornata della Poule promozione.

I biancorossi, reduci dalla sconfitta patita nello scontro al vertice del “Levi” contro il Rovato dovranno affrontare gli emiliani sul campo dello stadio “Beltramelli”, impianto che ospita anche le partite di serie A dei Lyons (prima squadra) e di serie B del Piacenza Rugby, a testimonianza di un territori decisamente votato alla palla ovale.

I Lyons Cadetti, dati tra i grandi favoriti, non hanno fino a qui rispettato il pronostico e non sono lo squadrone della stagione passata ma hanno comunque le armi per duellare con tutte le altre formazioni del girone. Il Varese però vuole continuare a tallonare il Rovato e, magari, approfittare di qualche passo falso dei bresciani: per questo non può permettersi di regalare spazio ai piacentini.

I biancorossi lamentano ancora grossi problemi nel ruolo di apertura a causa delle assenze di Pandozy, Affri e Broggi mentre anche la seconda/terza linea Borello non sarà della partita. Da segnalare anche il grave infortunio subito in allenamento dal prima linea Maletti che lascerà il posto al compagno di reparto Lahwaidi mentre la regia dovrebbe essere ancora una volta affidate alle mani del diciannovenne Valcarenghi supportato in reparto dal mediano di mischia Banfi.

«Sarà un match duro e molto impegnativo – spiega coach Pella alla vigilia – Può anche darsi che loro non siano la stessa squadra che ci ha messo sotto lo scorso anno ma non possiamo sottovalutare nessuno. Abbiamo diverse assenze importanti ma anche altrettanti giocatori in grado di sostituire chi non potrà esserci; siamo abituati a situazioni del genere e i quindici che scenderanno in campo saranno la miglior squadra possibile che possiamo schierare».