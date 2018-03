Il Varese vuole vincere contro il Bra

Sembrava tutto indirizzato nel verso giusto, con il reintegro anche di Marco Morao dopo l’ok degli esami al ginocchio e invece la rifinitura ha portato brutte notizie. Nell’ultimo allenamento prima del match di domenica (11 marzo ore 14.30 al “Franco Ossola”) contro il Bra, si sono fermati sia Michele Ferri – che già in settimana aveva avuto qualche problema fisico – sia Vittorio Ghidoni, che ha avuto la peggio in un contrasto ed è stato portato per analisi più approfondite al pronto soccorso. Solo domani mister Paolo Tresoldi saprà se potrà fare affidamento sui due infortunati.

Intanto il tecnico biancorosso ha fatto prove di 4-2-3-1 con Bizzi in porta, Fratus e Arca laterali difensivi, Simonetto e Rudi in mezzo. A centrocampo Battistello e Monacizzo e in avanti potrebbe partire dal primo minuto Filomeno, supportato da Lercara, Palazzolo e Zazzi.

Qualche similitudine rispetto alla gara di andata in Piemonte: anche un girone fa la squadra allora diretta da Salvatore Iacolino aveva necessità di vincere dopo un paio di partite storte e i biancorossi furono protagonisti di una vittoria in rimonta grazie alla rete nel recupero di Molinari. Gli altri due gol varesini di quel 3-2 furono firmati da Fratus e Palazzolo.

Il Bra arriva da due sconfitte di fila: prima l’1-0 in casa dell0OltrepoVoghera, poi il 2-1 subito in casa contro l’Inveruno. I giallorossi piemontesi fanno parte del terzetto subito a ridosso della zona playoff (con Inveruno e Folgore Caratese) e cercano punti per sperare ancora di rientrare nelle zone nobili della classifica.

