Varesina e Caronnese, doppia sconfitta per 2-0

Domenica negativa per Varesina e Caronnese, entrambe sconfitte, entrambe per 2-0. La squadra di mister Bettinelli cade in casa della capolista del Girone A, il Gozzano, mentre è fatale Chieri per i ragazzi di Aldo Monza.

GOZZANO – VARESINA 2-0

La Varesina esce a testa alta dal campo della capolista Gozzano e dopo due vittorie di fila non riescono a dare seguito alla striscia positiva. A decidere il match del “D’Albertas” è una doppietta di Evan’s, autore di un gol per tempo. Varesina ordinata ma poco intraprendente a cospetto della squadra regina del Girone A. Grazie a questi tre punti il Gozzano si porta a +4 sul Como, fermato sullo 0-0 a Voghera dall’Oltrepo.

CHIERI – CARONNESE 2-0

Brutta sconfitta per la Caronnese nello scontro d’alta classifica contro il Chieri. Senza due pedine fondamentali come Massaro e Puccio, la squadra di mister Aldo Monza non riesce a far breccia nella difesa piemontese, subendo così un ko importante. Dopo un primo tempo equilibrato, terminato 0-0. Nella ripresa la gara si sblocca al 4’ grazie alla rete di Benedetto su assist di D’Iglio. La Caronnese prova ad avanzare in cerca del pari, ma in contropiede il Chieri trova il raddoppio al 45’ grazie a Foglia.