“Velo ok”, a breve arrivano gli autovelox

A qualcuno non piacciono, ma i “velo ok” posizionati dal Comune nelle vie sensibili alla velocità del traffico cittadino servono.

Almeno secondo i primi rilievi svolti sui chilometri orari delle vetture che vi transitando davanti.



E presto, da “dissuasori”, questi strumenti diventeranno anche dispensatori di multe per i trasgressori del Codice della strada. Lo fanno sapere dal comando della polizia locale di Varese: a breve arriverà uno speciale autovelox posto all’interno delle colonnine e che avrà il compito di sanzionare chi farà il furbo, convinto che “tanto sono vuoti”.

Di sicuro lo strumento per la rilevazione della velocità arriverà nei prossimi giorni, ed è possibile che siano presto due.

Continuano, intanto, i danni e gli atti vandalici: dopo l’eradicazione dei dispositivi in via Giordani (che da Masnago scende verso il Lago) e alla Provinciale della Rasa (dove sembra che a divellere il velo ok sia stato un veicolo in transito), nei giorni scorsi sono stati pasticciati con vernice quelli di via dei Campigli.

Si tratta di due colonnine che si incontrano lungo la strada che collega la piazza della Prefettura a Masnago: qualche giorno fa è stato spruzzato liquido colorato, probabilmente con una bomboletta spray di colore chiaro che impedisce al vetro di riprendere la strada: sempre dal comando di via Sempione fanno sapere che presto si provvederà alla pulizia delle “feiritoie”. Pronte per accogliere gli autovelox.