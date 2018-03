Venerdì il duo Odd Beholder. Sabato la serata “Cuori matti”

Il fine settimana al Twiggy Caffè inizia venerdì 8 marzo con Odd Beholder e prosegue sabato con Cuori Matti, la serata a cura di Dj Marvin.

Odd Beholder è stato fondato in un rifugio antiaereo a Dietikon. Il loro EP di debutto “Lighting” presenta arrangiamenti per cori che spaziano oltre tre ottave e inquietanti registrazioni sul campo. Il loro suono dal vivo è caratterizzato da una programmazione di batteria minimalista e suoni di synth analogici. Dream pop elegantissimo, abilmente confezionato con accuratezza, la colonna sonora ideale per la serata dell’otto marzo.

Il giorno dopo, serata con selezione di vinili originali e 45 giri dei fantasmgorici anni 60; tormentoni, sigle tv, caroselli, ballate, lenti strappalacrime ed ancora, surf, twist, girl groups, northern soul, beat.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero.