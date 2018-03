Il ventaglio di Goldoni al Melo

Il Gruppo Teatrale dell’Università del Melo presenta la commedia di Carlo Goldoni “Il ventaglio” domenica 18 marzo alle ore 15,00 presso la Sala Dragoni per la regia di Marino Zerbin.

Ambientata in un piccolo paese del Milanese, la commedia è un perfetto ingranaggio comico, un incastro di equivoci, litigi e fraintendimenti. Il filo conduttore della trama è un ventaglio che sembra dotato di una vitalità propria, in un vivissimo e indiavolato intreccio, in cui il pettegolezzo rende complicata una vicenda di per sé molto semplice. La commedia porta in scena tutte le classi sociali e dipinge, con toni lievi e caricaturalmente aggraziati un affresco di un Settecento in crisi.

Interpreti: Margherita Bernuzzi, Italo Braglia, Giovanna Clivio, Lella Conte, Regina Ferrazzi, Giordano Lavarda, Marinella Pavan, Ombretta Rossi, Rosanna Ruocco, Tina Taglietti, Pinuccio Torno, Marino Zerbin. Costumi, trucco e parrucco a cura di Marcella Magnoli.

Ingresso libero e gratuito.

Info: 0331 708224, udm@melo.it