Via Crucis con l’arcivescovo Delpini dalla chiesa di piazza Manzoni

Domani martedì 13 marzo, si svolgerà a Busto Arsizio la Via Crucis guidata dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, in programma in ognuna delle sette zone pastorali in cui è suddivisa la diocesi ambrosiana.

La processione partirà alle 20.45 dalla chiesa Madonna in Prato (piazza Alessandro Manzoni). Sono invitati a partecipare tutti i fedeli della Zona IV.

Sarà portata in processione la croce lignea realizzata appositamente per il Sinodo minore “Chiesa dalle genti” dall’artista varesotto Eduardo Brocca Toletti in forma e misure sul modello di quella di San Carlo.

Durante il rito, organizzato per la quaresima ambrosiana in tutte le sette zone pastorali della Diocesi, le offerte dei fedeli saranno destinate a sostenere l’impegno in Sud Sudan dei Padri comboniani e dell’Organismo di volontariato per la cooperazione internazionale de la Nostra Famiglia (OVCI la Nostra Famiglia).

Nel giovane paese africano dilaniato dalla guerra civile, i missionari gestiscono un ospedale, un poliambulatorio e assistono le famiglie più povere, i ciechi e gli ammalati di lebbra che vivono in parrocchia a Mapourdit, località a 75 Km dal capoluogo Rumbek.

I volontari per la cooperazione internazionale de la Nostra Famiglia sono presenti nella capitale Juba dove prmuovono le attività di un centro di riabilitazione per disabili, una clinica mobile che offre supporto sanitario ai profughi che vivono nei campi e un college che forma fisioterapisti.

Le donazioni possono essere versate:

direttamente presso l’Ufficio Cassa dell’Economato Diocesano

sul conto corrente dell’Arcidiocesi di Milano (IBAN IT 22 I 05216 01631 000000071601) causale: “raccolta Sud Sudan – Via Crucis Arcivescovo”.

Queste le prossime tappe della Via Crucis in Diocesi:

venerdì 16 marzo (Zona VI), Pieve Emanuele (piazza Peppino Impastato);

martedì 20 marzo (Zona VII), Sesto San Giovanni (chiesa di San Giuseppe)

venerdì 23 marzo (Zona V), Desio (chiesa di San Pio X).