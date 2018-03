Via Matteotti riapre al traffico

Annunciata a ottobre 2017, diventa ora operativa la riapertura al traffico di via Matteotti a Gallarate.

Il tratto interessato dai lavori disposti dall’ufficio Traffico del comando della Polizia Locale, è quello compreso tra la via Cadore e la via Sommariva, vale a dire l’ultimissimo tratto a ridosso di piazza San Lorenzo, di fronte all’ingresso dell’Ipc Falcone. «Entro i primi giorni di aprile» verrà eliminata l’area pedonale (istituita sette anni fa) e la strada diventerà percorribile a senso unico in direzione piazza San Lorenzo, lo stesso senso di marcia dell’intera via, che diventa quindi nuovo ingresso in centro.

Nelle intenzioni della giunta, la riapertura della strada dovrebbe «riportare ordine e pulizia nella zona» che, in base alle denunce dei residenti, è oggetto di degrado ambientale, in particolare nel tratto attualmente chiuso al traffico. «L’assenza di veicoli e la vicinanza della stazione ferroviaria, agevolava infatti bivacchi e schiamazzi» (i bivacchi riguardano a volte anche il parcheggio pubblico sotterraneo, in suo alla scuola).

Dal punto di vista viabilistico la scelta – secondo la giunta – alleggerirà il traffico soprattutto nelle ore di punta a tutto vantaggio dei residenti e delle attività commerciali della zona. Dal punto di vista della sicurezza, viene introdotta la prima “isola ambientale” di Gallarate. Una definizione dietro a cui sta la realizzazione di un passaggio pedonale rialzato e l’introduzione del limite dei 30 chilometri orari (quest’ultimo formalmente esiste già nei centri storici minori, come Cedrate e Arnate), in linea con le “zone 30” esistenti in altre città. Un provvedimento di sicurezza «soprattutto per gli studenti dell’istituto Falcone, garantita anche dagli archetti lungo entrambi i lati della strada posti a protezione dei marciapiedi». Si tratta di una sperimentazione al termine della quale l’amministrazione valuterà la possibilità di estendere analoghe soluzioni ad altre zone della città.