Via Moro, si sblocca il problema del cantiere abbandonato

Una buona notizia per i residenti di via Aldo Moro, a Vedano Olona, che aspettavano da quasi un decennio una soluzione al problema del cantiere abbandonato.

«Dal rilascio del titolo edilizio le cose non sono andate nel migliore dei modi soprattutto a causa del fallimento dell’impresa esecutrice impossibilitata a portare a termine i lavori – spiega l’Amministrazione – Quello che restava era un’area dismessa, in stato di abbandono, che rappresentava una ferita all’interno di una zona residenziale di pregio con immaginabili disagi, dalla crescita di infestanti alla presenza di roditori».

Una questione che si è trascinata per anni, anche perché con la crisi dell’edilizia il liquidatore ha faticato non poco per trovare un operatore deciso a subentrare. «L’Amministrazione Comunale di Vedano in questi anni ha monitorato costantemente l’area e provveduto ad incontrare periodicamente il liquidatore perché fossero garantite le azioni minime indispensabili per la cura, la bonifica e la disinfestazione dell’area».

Ora la questione si è finalmente sbloccata: «In seguito all’asta andata a buon fine, l’area e l’immobile verranno finalmente aggiudicati all’impresa che completerà l’esecuzione nel più breve tempo possibile, restituendo così vivibilità e decoro al quartiere».