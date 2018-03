Via San Cristoforo fa l\'apripista: il venerdì shopping anche in pausa pranzo

Per rendere le attività commerciali più competitive e più “a misura di cliente” a Saronno si sperimenta lo shopping ad orario continuato.

E’ la sperimentazione partita dai commercianti di via San Cristoforo, vicolo Pozzetto e piazza Riconoscenza che hanno deciso di lanciare l’orario continuato d’apertura il venerdì.

“Ci siamo incontrati e facendo il punto delle richieste dei clienti – spiegano con entusiasmo Milva Ceriani del negozio Open Space di via San Cristoforo e Ornella Riva di Brums di piazza Riconoscenza – e abbiamo avuto quest’idea. Un modo per fare shopping in pausa pranzo e per godersi, magari il venerdì quando in tanti fanno mezza giornata, una passeggiata i le vetrine aperte e operative prima di tornare a casa”.

Quella che parte oggi, annunciata da manifesti e cavalieri in tutta la zona resta comunque una sperimentazione: “E’ un test – rimarcano le commercianti – vedremo i risultati ma anche le opinioni dei clienti. Se dovessero chiederci altre soluzioni, magari un prolungamento orario la serata o un’apertura anticipata nel pomeriggio valuteremo”.

Al momento ad aderire alla prova sono una trentina di commercianti: ci sono negozi di abbigliamento, oggettistica ma anche bar e negozi di alimentari.