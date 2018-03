«Via San Francesco è pericolosa, il comune intervenga»

Vorremmo porre l’attenzione sulla situazione della viabilità in Via San Francesco ad Inarzo. Da un anno e mezzo sollecitiamo il Comune a prendere provvedimenti al fine di disciplinare i troppi automobilisti che sfrecciano a 70 e oltre km/h in una strada con limite di velocità a 30km/h in un contesto che si può vedere nelle foto (vedi galleria).

Abbiamo dato ampia disponibilità al sindaco con proposte ma, ad oggi, di quanto ci attendevamo, sono state fatte solo delle strisce pedonali che certo ci tutelano ma che non sono un deterrente per gli automobilisti.

C’è un servizio di vigilanza di poche ore alla settimana ma in orari non consoni con le situazioni di criticità segnalate. Un mese fa abbiamo inviato una ulteriore e’mail al sindaco illustrando alcune nostre osservazioni. Stiamo ancora attendendo una risposta.

Pare che vogliano mettere un autovelox ma è appunto un anno e più che ce lo dicono.

Lettera firmata

LA RISPOSTA

Il Comune, contattato, ha risposto che ha presente la situazione di pericolosità della via San Francesco. Tuttavia, trattandosi di una strada provinciale gli interventi che possono essere adottati non sono molti e soprattutto la soluzione non può essere quella dei dossi. L’amministrazione sta valutando l’opportunità di collocare un autovelox, oltre ai due che già ci sono in paese, per scoraggiare gli automobilisti. La decisione è al vaglio e l’attenzione sulla questione è alta.