Viaggiare negli Stati Uniti: il modulo ESTA

Nella provincia di Varese il turismo è in continua crescita. Ad aumentare in maniera significativa è soprattutto l’afflusso di nordamericani, innamorati della terra dei laghi.

E dato che gli americani sono così tanto affezionati al nostro territorio, perché non fare una full immersion nella cultura statunitense partendo per gli USA?

Ma cosa è necessario fare se si ha intenzione di intraprende un viaggio negli Stati Uniti?

Se siete già in possesso di un passaporto valido per gli USA, tutto ciò che vi resta da capire è se avete bisogno di un visto, oppure se vi basterà compilare il modulo ESTA per gli USA.

Se siete cittadini italiani (o di qualsiasi altro Paese aderente al Visa Waiver Program), se avete intenzione di recarvi negli Stati Uniti per turismo o per altri particolari interessi o attività e se la vostra permanenza nel paese sarà inferiore a 90 giorni allora potrete sbarcare negli USA senza bisogno di richiedere un visto. L’unico ostacolo che vi rimarrà sarà quello di ottenere l’autorizzazione all’ingresso nel suolo americano servendovi del Sistema Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio, meglio conosciuto come ESTA USA (Electronic System for Travel Authorization).

E’ possibile richiedere il visto ESTA per Stati Uniti collegandovi all’apposito sito all’interno del quale dovrete rispondere ad alcune domande: fornire i dati anagrafici, gli estremi del passaporto, ma anche inserire alcune importanti informazioni riguardanti eventuali malattie contagiose contratte o segnalare eventuali precedenti penali. Una volta compilato il modulo, dovrete infine fornire i dati della vostra carta di credito, con cui pagherete le tariffe per completare la domanda.

E’ importante sapere che sia il modulo ESTA che il pagamento di questo possono essere completati anche da soggetti terzi (ad esempio da amici e familiari, ma anche da tour operator), ma sarete ritenuti responsabili della correttezza delle informazioni che verranno inserite per vostro conto.

Una volta inoltrata la richiesta, l’idoneità al viaggio è riscontrata in modo quasi immediato nella maggior parte dei casi. Tenete presente che non vi verrà inviata nessuna mail di conferma ma potrete controllare l’esito della pratica direttamente sul sito dell’ESTA.

Una volta ottenuta, l’ESTA ha una validità di due anni, oppure sarò valida fino alla scadenza del passaporto: dipende da quale delle due ipotesi si verificherà prima. Durante questo periodo di tempo potrete recarvi negli Stati Uniti anche più volte senza dover richiedere una nuova autorizzazione di viaggio.

Ma cosa succede se questa procedura non va a buon fine e non si ottiene l’ESTA? Se per qualche motivo la vostra procedura ESTA USA non dovesse andare a buon fine la cosa che vi resta da fare è quella di richiedere un visto USA vero e proprio. Questo è possibile recandovi presso un consolato o un’ambasciata americana presente in Italia.