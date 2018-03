In viaggio verso il Parlamento con Tarantino e Alfieri

Venerdì ci sarà la prima seduta della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica dopo le elezioni del 4 marzo, sarà l’appuntamento che darà ufficialmente il via alla XVIII legislatura.

Per l’occasione Varesenews ha scelto di accompagnare alcuni degli eletti della provincia di Varese a Roma per conoscere in anteprima le intenzioni, gli umori e le emozioni prima dell’ingresso ufficiale in Parlamento.

LE DIRETTE:

▶Mercoledì 21 marzo dalle ore 8: il giornalista Roberto Morandi con Leonardo Tarantino, sindaco leghista di Samarate e neo eletto nel collegio uninominale di Busto Arsizio per la Camera dei Deputati. La partenza verso Roma è fissata per le 8 e da quel momento seguiremo il deputato con un liveblog aggiornato in diretta.

▶Giovedì 22 marzo dalle ore 14: il giornalista Tomaso Bassani sarà con Alessandro Alfieri, ex consigliere regionale del Partito Democratico e anche lui neo eletto al Senato della Repubblica. La partenza è fissata intorno alle 14 e anche in questo caso seguiremo il senatore durante tutto il viaggio con un liveblog aggiornato in diretta.

Con entrambi percorreremo il viaggio verso Roma per poi assistere alla prima giornata parlamentare cercando di raggiungere il resto degli onorevoli varesini: i leghisti Matteo Bianchi, Giancarlo Giorgetti, Dario Galli e Stefano Candiani; gli eletti del Partito Democratico Maria Chiara Gadda e del Movimento 5 Stelle Niccolò Invidia e Gianluigi Paragone.

COME ABBIAMO SCELTO CHI ACCOMPAGNARE?

VVaresenews ha scelto di accompagnare alcuni neo eletti della provincia di Varese perché sono i rappresentanti dei cittadini del nostro territorio in Parlamento. Per il nostro giornale è importante raccontare un momento come questo. Lo avevamo fatto dopo le elezioni del 2008 e ripeteremo l’esperienza all’avvio di questa nuova legislatura.

Abbiamo quindi scelto un rappresentante per ogni coalizione o partito politico. Quindi ci siamo rivolti al Pd, alla Lega e al movimento 5 Stelle che hanno eletto parlamentari per il Varesotto. Nel viaggio da Varese verso Roma accompagneremo Alessandro Alfieri per il Partito Democratico e Leonardo Tarantino per la Lega.

Non potremo raccontare l’esperienza di Niccolò Invidia, il giovane deputato del Movimento 5 Stelle, perché il suo partito per ora ha vietato ai neo eletti di comunicare con i giornalisti.