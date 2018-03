Vidoleggiamo: una settimana di “parole” per nutrire la mente

Poesia, letteratura. Ma anche cinema, teatro, arte e musica. Tutti accomunati da una cosa: le parole che nutrono la mente.

Alla scuola media Violetti di Varese è la settimana di “Vidoleggiamo”: cinque giorni di incontri e scoperte per gli alunni dei tre anni ma anche per quelli delle primarie e dell’infanzia del comprensivo.

Anche per l’edizione 2018, dal titolo “Nutrimente: parole”, si è pensato a un programma vario e specifico per le diverse età degli spettatori.

Ha parlato Rossana Girotto, scrittrice, attrice teatrale, speaker radiofonica, che ha presentato ” Viaggio in un mondo di parole” insieme a Lele Pescia musicista per pubblicità e teatro, cantautore, speaker radiofonico.

È stata poi la volta di Cristina Fidone, scrittrice e attrice di teatro, dello Chef Barzetti che ha portato le “Parole in cucina : Riso e alloro”, di Emanuele Racca fumettista di ” Ugo go go go ” con Fabiola Argenta specializzata in editoria per l ‘infanzia.

È toccato, poi, agli “interni”, Carlo Zanzi professore e scrittore “Le parole e lo sport” e Riccardo Prando professore e giornalista

Di poesia ha parlato Dino Azzalin, di cinema Marina Mazzoli attrice “Parole in scena : Tv, cinema e teatro”, di libri Elvio Ravasio.

Alla Dott.ssa Gabriella Gambitta il compito di spiegare “Il linguaggio dei segni” mentre a Giuseppe Gazzotti quello sportivo.

Una settimana diversa dal solito per stimolare gli studenti e far fare incontri inediti. Non manca la libreria fornita dove trovare nuove curiosità per proseguire il viaggio grazie alle parole.