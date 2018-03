Villa Della Porta Bozzolo, ecco il servizio andato in onda su Raiuno

Un servizio dedicato a Villa Della Porta Bozzolo e alle sue bellezze. E’ andato in onda sabato notte, alle 00,35 per la trasmissione “Top -Tutto quanto fa tendenza”, il magazine di Rai1 condotto da Angelo Mellone e dedicato alla moda, al costume, alle tendenze e all’eccellenza del Made in Italy.

Nel servizio si vede la villa, in tutta la sua bellezza in una giornata di neve. La conduttrice Manuela Zero fà scoprire, girando per le stanze della villa, i tesori del bene Fai-Fondo Ambiente Italiano di Villa Della Porta Bozzolo.