Villa della Porta Bozzolo è “Top” e va in onda su Rai1

Villa della Porta Bozzolo in onda su Rai1. La villa settecentesca, bene del FAI-Fondo Ambiente Italiano sarà tra le protagoniste della puntata trasmessa questa notte, alle 00.35 in televisione.

Riparte infatti, la trasmissione “Top -Tutto quanto fa tendenza”, il magazine di Rai1 condotto da Angelo Mellone e dedicato alla moda, al costume, alle tendenze e all’eccellenza del Made in Italy. Alla fine di marzo inoltre, un’altra perla del varesotto sarà in televisione: l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, il 24 marzo, per la trasmissione Sereno Variabile, condotta da Giovanni Mucciaccia.

Tornando alla puntata di stasera, nella prima puntata “Top” ci sarà anche la villa bella della Valcuvia, tar le altre rubriche.

Nella prima puntata infatti, Valeria Oppenheimer farà conoscere ai telespettatori tutte le novità dell’evento più glam e più atteso da tutti gli amanti della moda e non solo: la Milano fashion week. Manuela Zero farà scoprire, attraverso un racconto inedito, i tesori nascosti d’Italia, luoghi meravigliosi e unici nel mondo, ma ancora poco conosciuti, tra cui Villa Della Porta Bozzolo appunto. Con Francesca Lancini si volerà in Spagna, a Madrid, per trascorrere una giornata tra arte, cultura e buon cibo. Di moda vintage e look moderno, invece, parlerà Alina Nitu, prima dell’immersione finale nella Milano “by night” con Mirko Gancitano, tra party, sfilate, dj set ed eventi esclusivi.